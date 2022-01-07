Мобильные операторы начисляют бесплатные единицы казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам начисляют бесплатные единицы операторы мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева операторы связи начисляют всем абонентам бесплатные 200 sms и 300 минут», - отмечено в рассылке Акорды.

Ранее сообщалось, что Акорда начала рассылку новостей через SMS.

«Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

В утренней рассылке сообщалось, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.