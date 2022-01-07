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    Мобильные операторы начисляют бесплатные единицы казахстанцам

    7 Января 2022, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам начисляют бесплатные единицы операторы мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева операторы связи начисляют всем абонентам бесплатные 200 sms и 300 минут», - отмечено в рассылке Акорды.

    Ранее сообщалось, что Акорда начала рассылку новостей через SMS.

    «Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

    В утренней рассылке сообщалось, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT ЧП-2022
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