Мобильное приложение МВД выявляет нарушения на дорогах в режиме реального времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении «Қорғау – Опасный водитель» интегрированы возможности камер системы «Сергек», Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

Мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель» разработано по поручению министра внутренних дел для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением.

На сегодня на дорогах страны установлено порядка 17 тыс. автоматических камер. С их помощью ежегодно выявляется около 3,5 млн нарушений ПДД или примерно 40% от всех выявляемых нарушений на дорогах.

«В мобильном приложении интегрированы возможности камер системы «Сергек», Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников, что позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили: с подложными государственными регистрационными номерами, непрошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам; совершившие более двух нарушений в течение 10 минут, где сотрудник полиции, получив информацию об «опасном водителе», сможет принять предупредительные меры до совершения непоправимого», - отметили в МВД.

В Шымкенте проведено оперативно-профилактическое мероприятие с использованием этого приложения, где только за один день задержано и водворено на штраф-стоянку 95 автомобилей, за которыми числятся более двух тысяч нарушений ПДД. В их числе 36 автомобилей с подложными госномерами, три автомобиля, за которыми числятся 107 нарушений Правил дорожного движения на сумму свыше 3 млн тенге, и 51 иностранный автомобиль без страховых полисов.

Аналогичные мероприятия проводятся в городах Нур-Султан и Алматы. Только за один день в этих городах водворено на штраф-стоянку 45 автомашин злостных правонарушителей, из них только за управление с подложными госномерами 22 автотранспортных средства.

«Такие мероприятия позволят осуществлять действенный контроль за дорожным движением, соблюсти принцип неотвратимости наказания, а также повысить культуру дорожного движения. Все эти меры направлены, прежде всего, на обеспечение жизни, здоровья и сохранение имущества наших граждан», – подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Он сообщил, что такая практика будет внедрена в ближайшее время во всех регионах страны и призвал общественность и автомобильное сообщество к строгому соблюдению Правил дорожного движения, личной безопасности и транспортной дисциплины.