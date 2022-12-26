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    Мобильное приложение «Enbek» запустили в Казахстане

    26 Декабря 2022, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Получить услуги в сфере занятости, предоставляемые на Электронной бирже труда (ЭБТ), теперь можно и через приложение для смартфона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы.

    В приложении «Enbek» пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликов, приглашений на собеседование и решений работодателя по результатам собеседования.

    «Приложение подскажет пользователю насколько заполнено резюме, что еще можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях», – сообщил директор департамента цифровых услуг в сфере занятости АО «ЦРТР» Николай Брюханов.

    Помимо этого, в приложении доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для этого нет необходимости иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

    На ЭБТ всегда есть широкий выбор временных рабочих мест, которые субсидирует государство – вакансии на общественные работы, социальные рабочие места, молодежную практику, по проектам «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст».

    «В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, будут добавлены новые сервисы и услуги. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore», – пояснил Николай Брюханов.
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