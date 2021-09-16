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    Мобильное приложение eGov стало полезнее для получателей адресной соцпомощи

    16 Сентября 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мобильном приложении электронного правительства появилась функция по добавлению нового документа для удобства получателей адресной социальной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    Сервис полезен тем, кто не имеет при себе оригинала документа. Чтобы его предъявить, необходимо авторизоваться в приложении электронного правительства.

    Документ получателя АСП будет находиться в разделе «Цифровые документы» в приложении eGov mobile. Получатель АСП сможет открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

    Напомним, на сегодняшний день в приложении eGov mobile доступно 18 цифровых документов, таких как удостоверение личности, водительские права, диплом, студенческий билет и др. Приложение электронного правительства доступно для скачивания в Google Play, AppGallery, AppStore.

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