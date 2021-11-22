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    Мобильное приложение для криминалистов разработали в МВД РК

    22 Ноября 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел разработано мобильное приложение «Справочник криминалиста». Об этом на брифинге сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в работу казахстанских криминалистов, следователей и дознавателей внедряются современные технологии. Расширяются инновационные направления криминалистики: молекулярно-генетические, компьютерные, психофизиологические исследования с использованием полиграфа», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Было отмечено, что криминалисты выполняют исследования следов и вещественных доказательств, ведут около 20 видов различных криминалистических учетов, картотек, коллекций для установления личности преступника и обстоятельств преступлений.

    «В этой связи по поручению министра внутренних дел оперативно-криминалистическим департаментом МВД разработано мобильное приложение «Справочник криминалиста», пояснила Шугыла Турлыбек.

    По ее словам, справочник криминалиста, в первую очередь, предназначен для специалистов-криминалистов, следователей, дознавателей, он будет интересен и нужен курсантам и слушателям ведомственных вузов МВД, студентам, преподавателям юридических вузов.

    «Это первый современный интерактивный справочник, который позволит специалистам-криминалистам, следователям и дознавателям при работе на месте происшествия получить доступ к электронному описанию по любому изымаемому объекту и следу, к образцам процессуальных документов. Справочник систематизирован по разделам, удобен для пользования и доступен даже при отсутствии интернета. Он содержит алгоритмы проведения различных видов следственных действий, описание отдельных объектов, изъятой следовой информации в протоколах следственных действий», -добавила Шугыла Турлыбек.

    Также в него включены основные вопросы, решаемые в ходе проведения криминалистического исследования, правила заполнения основных процессуальных документов, подготовки и назначения различных криминалистических исследований и экспертиз.

    «Необходимо отметить, что справочник является уникальным в своём роде и по функциональности аналогов данного приложения на территории СНГ не имеется», - резюмировала Шугыла Турлыбек.

    Вместе с электронной версией мобильного приложения «Справочник криминалиста» подготовлен и книжный вариант.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Интернет МВД РК Цифровой Казахстан
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