Мною движет желание помогать людям - операционная медсестра Асем Шильмурзина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Работа медсестер всегда остается в тени, хотя они – незаменимые помощники хирургов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» операционная медсестра Асем Шильмурзина рассказала, почему она выбрала медицину и как преодолевает страх в операционной.

«Все закладывается с детства. Когда мне было 12 лет, в нашей семье случилась беда. Я потеряла отца, хотя его сердце живет во мне. Когда я была маленькой девочкой, папа сказал: «Ни в чем себе не отказывай, я всегда буду рядом». Длительная болезнь папы меня многому научила: видеть, слышать, осознавать реалии жизни. С тех пор у меня особая любовь к медицине. В 10 лет я научилась измерять артериальное давление, уже знала, что такое систола и диастола. Была вынуждена об этом знать, потому что хотела помочь родному человеку. К сожалению, не все в жизни происходит так, как мы этого хотим. Все трудности, которые мы пережили, привели меня в медицину. Мною движет желание помогать людям. Моей мечтой было стать операционной медсестрой, из невозможного делать возможное в тандеме с командой врачей», - поделилась она.

Асем работает в Центральной клинической больнице операционной медсестрой в отделении интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии 14 лет. Окончив Карагандинский медицинский колледж, начала трудиться в Карагандинском областном онкодиспансере. В 2014 году переехала в Алматы и устроилась на работу в Национальный научный центр хирургии имени Сызганова операционной медсестрой кардиохирургического блока.

В 2015-2016 годах проходила обучение в Германии в городе Ганновер в институте Medizinische hochschule Hannover по теме «Трансплантация сердца и легких». В прошлом году она прошла обучение в Грузии в American hospital Tbilisi по теме «Актуальные вопросы аритмологии в сестринской службе».

В этом году Асем выступала с докладом для старших медицинских сестер Центральной клинической больницы Алматы по темам «Актуальные вопросы сестринской службы в аритмологии и стратегическое проектирование сестринской службы на международном уровне».

«Операционных медсестер пациент не всегда запоминает. Когда я уже начала работать в интервенции, на операционном столе оказался пациент с острым коронарным синдромом. У него были минимальные шансы на выживание. Ей было 93 года. Врачи сделали все возможное. Пациентка жива и это моя бабушка. Вот такие сюрпризы бывают ночью в экстренных случаях. Тогда я поймала себя на мысли, что все, что ты делаешь не зря и далеко небезрезультатно», - делится Асем Шильмурзина.

В операционной своя особенная аура и напряжение, так как первая задача команды врачей – сохранить жизнь пациента.

«Мне всегда помогает холодное мышление. Каждый потенциальный пациент может стать твоим родным человеком. Ты получаешь невероятные эмоции, когда операционные вмешательства завершаются успешно. Это еще одна спасенная жизнь, пациент вскоре вернется в семью: к жене, детям, родителям, на любимую работу. Бывают случаи, когда мы не в силах помочь пациенту. Ты чувствуешь эту боль, но возвращаешься к своей работе», - добавила она.

По ее словам, операционная медсестра – боец невидимого фронта.

«Вся работа проходит за закрытыми дверями операционного блока. Для пациентов медсестра - незаметный сотрудник, но это правая рука хирурга. Успех любой операции во многом зависит не только от врача, но и от четкой работы операционной сестры. Нас без преувеличения называют особенными людьми и профессия у нас особенная. Мне нравится, что наша профессия развивается и, как говорят эксперты, медсестра – не прислуга, а дипломированный и полноправный специалист», - подытожила Асем.

Также она обратилась к студентам медицинских вузов, которые хотят стать медсестрой или медбратом.

«Тем, кто только собирается поступать на эту специальность, я посоветую только одно: хорошо подумать и взвесить, зачем вам это нужно. Причем нужно ответить себе на этот вопрос честно, отбросив пафосную лирику о высоком служении людям. Человек, выбравший данную профессию, должен обладать определенными качествами: милосердие и сочувствие к чужой боли, отзывчивость, внимательность, чуткость, аккуратность, ответственность. Медсестра должна иметь глубокие знания об анатомии и физиологии человека, оказывать незамедлительную доврачебную помощь, суметь успокоить пациента в критической ситуации», - заключила Асем Шильмурзина.

