Многопартийная система должна войти в политическую жизнь страны - наблюдатель из Литвы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сейма Литовской Республики Юлиус Сабатаускас заявил, что каждое решение Парламента должно опираться на мнения людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады, что после референдума в Республике Казахстан воплощаются в жизнь демократические реформы, что люди могут избирать напрямую своих представителей в Парламент. Теперь избираются не только по спискам, но и по одномандатным округам. Каждый, кто соответствует требованиям, может выдвинуть свою кандидатуру. Приятно удивило, что очень много кандидатов в тех округах, которые мы посетили. Теперь уже не от партии, не от кого-нибудь, все будет зависеть от избирателей. Больше партий смогут участвовать в выборах. Интересно будет посмотреть на результат», - отметил Юлиус Сабатаускас.

Также он обратил внимание на появление графы «против всех».

«Избирателям не надо портить бюллетени, если они не находят для себя приемлемого кандидата или партию. Что касается результатов, они не появляются сразу на второй день. Результаты будут известны исходя из того, сколько и какие партии будут избраны. Сейчас новая партия избрания Парламента: 70% по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Многопартийная система должна уже войти в политическую жизнь страны. Появится настоящая конкуренция между партиями, которую должны почувствовать люди, но каждое решение Парламента должно опираться на мнение людей», - добавил он.

Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.



