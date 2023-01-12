Многократный чемпион мира и Европы Ринер провел тренировку с казахстанскими дзюдоистами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Легенда мирового дзюдо из Франции, трехкратный Олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Тедди Ринер провел тренировку с представителями тяжелого веса национальной сборной Казахстана. Первый этап имиджевого спортивного мероприятия в рамках учебно-тренировочного сбора прошел на татами Академии дзюдо (г. Алматы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

Данный тренировочный лагерь считается совместным с Федерацией дзюдо Франции. Помимо руководства Казахстанской федерации дзюдо, спортсменов и тренеров национальной сборной Казахстана в официальной части приняли участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев и директор Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов.





«Подобное мероприятие станет большим спортивным и психологическим опытом для наших дзюдоистов тяжелого веса. Мы уверены, что подобный обмен опытом в будущем даст хороший результат. В преддверии Олимпиады в Париже-2024, мы планируем пригласить на совместный учебно-тренировочный сбор всю национальную сборную Франции, которая считается одной из сильнейших в мире. Подобные моменты будут касаться не только дзюдо, но и всех приоритетных олимпийских видов спорта», - сказал в своем приветственном слове Самат Ергалиев.

По традиции, почетным гостям из Франции, организаторы подарили казахские национальные шапаны. Почетный подарок получили Тедди Ринер и его личный тренер Фрэнк Чамбили.





«Благодаря поддержке Министерства культуры и спорта, нам удалось привезти такого знаменитого дзюдоиста как Тедди Ринер. Главная цель – это «разбудить» наш тяжелый вес. Любители нашего вида спорта знают, что в Казахстане были свои большие традиции в 100 и свыше 100 кг. И так как на последней Олимпиаде у нас не было своих представителей в этих категориях, мы решились на такой шаг. Всего здесь присутствуют порядка 25 мастеров-тяжеловесов. У них у всех есть шанс побороться с Ринером и поверить в себя психологически», - отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев.





Национальная сборная, сформированная по итогам чемпионата РК-2022, на данный момент разделена. Тяжеловесы тренируются в Академии дзюдо в Алматы, а более 100 спортсменов оставшихся весовых категорий – в Центре Олимпийской подготовки «Жанашар» в Алматинской области.

УТС проводится под руководством главного тренера мужской сборной Казахстана Нурбола Сулейменова, главного тренера женской сборной Ерлана Алпысбаева и французских тренеров-консультантов Ксавье Монденкса и Стефана Трайно.

Тренировочные сборы завершатся 22 января.



