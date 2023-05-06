Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Многоэтажные дома в Семее строят без разрешительных документов

    6 Мая 2023, 08:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Наиболее грубые нарушения при выполнении строительно-монтажных работ в городе Семее были выявлены на объектах строительства многоэтажных жилых домов. В 15 из 19 случаев новоделы были построены с отклонением от проектно-сметной документации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управление по контролю Абайской области, осуществляющему государственный контроль и надзор в части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за 8 месяцев поступило почти тысяча обращений. В связи с мораторием на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства, внеплановые проверки проводятся лишь на основании поступивших обращений и заявлений.

    В частности, в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора проведено 103 внеплановых проверки, в рамках которых привлечены к административной ответственности 69 субъектов. В целом, возбуждено 158 административных дел на общую сумму свыше 51 млн тенге.

    «Участники строительства, а это заказчики, подрядчики, авторские и технические надзоры, а также проектные организации довольно часто допускают нарушения, связанные с отклонением строительно-монтажных работ от разработанной проектно-сметной документации, производством строительно-монтажных работ без уведомления органа архитектурно-строительного контроля и надзора, осуществляют строительство без сопровождения технического и авторского надзоров и с использованием бывших в употреблении строительных материалов», - пояснил во время пресс-конференции в РСК и.о. руководителя управления по контролю Абайской области Азамат Байказаков.

    По данным главного государственного строительного инспектора области, основные причины, по которым застройщики попадают в разряд нарушителей – незнание отраслевого законодательства, некачественная разработка проектной документации и недобросовестное выполнение строительно-монтажных работ, а также слабый контроль со стороны технического и авторского надзоров.

    С момента своей регистрации ГАСК провёл внеплановые проверки в 34 многоквартирных жилых домах (МЖД). В этом году сотрудники проинспектировали 19 новоделов, 15 из которых были построены с отклонением от ПСД. В частности, некоторые дома строили, используя бывший в употреблении стройматериал.

    Большая заслуга в такой нерадивой застройке принадлежит и органам архитектуры и градостроительства, которые ведут слабый мониторинг на городских и районных строительных площадках.

    «Работа городских и районных органов архитектуры по мониторингу строящихся и намечаемых к строительству объектов ведётся не на должном уровне. Нет своевременного контроля за соблюдением требований правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур, что ведет к многочисленным и обоснованным жалобам жителей города по точечной и уплотняющей застройке», - отметил Азамат Байказаков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Строительство Жилье Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы
    Прием заявок по программе «Алматы жастары» стартует 15 мая
    18 спортивных детских площадок появятся в Атырау
    Приют для животных построят в Семее
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров