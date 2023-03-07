Многодетным матерям вручил нагрудные знаки аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Накануне празднования Международного женского дня аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с многодетными матерями и лучшими представительницами различных профессий. В числе приглашенных учителя и врачи, деятели культуры и спорта, предприниматели и полицейские.

Глава региона вручил многодетным матерям подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», женщинам, добившимся успехов на профессиональном поприще, – благодарственные письма.

«Сегодня здесь собрались представительницы всех районов и городов области, разных возрастов и профессий, активные участницы процессов обновления, происходящих в нашем обществе. Среди кандидатов в депутаты областного и районных маслихатов более 30 процентов женщин. Мне бы хотелось, чтобы во всех ветвях власти было больше женщин. Особые слова благодарности – всем мамам. Вы воспитываете подрастающее поколение, нашу нацию!», - сказал Ермаганбет Булекпаев.