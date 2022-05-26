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    Многодетным матерям в РК будет дана возможность зарабатывать в домашних условиях

    26 Мая 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 тыс. женщин из многодетных семей будут трудоустроены ежегодно. Об этом в ходе обсуждения реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, программой охвачен комплекс мероприятий по формированию стабильных доходов социально уязвимых слоев населения. В частности, предусмотрена возможность для многодетных матерей, а также матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, получать доход на дому. В рамках проекта женщины проходят краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям и получают бесплатные консультации по открытию собственного дела. В результате ежегодно планируется трудоустраивать 20 тыс. женщин», - сказал Е. Тугжанов.

    По его словам, эту работу координирует Совет матерей и проводят центры поддержки семей в регионах.

    Кроме того, в данном направлении будут усовершенствованы механизмы занятости людей с инвалидностью.

    Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года общий объем закупок товаров и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,7 трлн тенге, из которых около 40% были приобретены из других стран.

    «Сегодня это один из острых вопросов, который стоит на повестке дня. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8% на 2,9 трлн. тенге, то есть имеется достаточный потенциал локализации», - сказал Ералы Тугжанов.

    Вице-премьер отметил, что в связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат Занятость Общество Бюджет Трудоустройство
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