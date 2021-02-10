Многодетных мам и женщин с инвалидностью бесплатно обучат швейному делу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, в пригородном поселке Томарлы, открылся швейный цех, где многодетных мам и женщин с инвалидностью научат шить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Место для цеха выделил акимат города, а швейные машинки помогли приобрести спонсоры. Теперь дело за самими женщинами, ведь это хороший шанс научиться шить для своей семьи или на заказ. На курсы уже записались три матери со второй группой инвалидности, еще одна женщина - с третьей. Три женщины - многодетные мамы, есть и малоимущие - всего 15 человек, которые уже приступили к обучению.

Бизнес по пошиву одежды - это неограниченное пространство для реализации творческих и дизайнерских идей. Такой вид деятельности многогранен, любое направление может стать хорошим источником дохода», - говорит руководитель центра Гульсум Биташева, которая и будет обучать женщин швейному делу.

Учить в цехе будут не только шить, но реставрировать одежду, перешивать.

Обучение для многодетных мам, женщин-инвалидов и из малоимущих семей бесплатное.



