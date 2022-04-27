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    Многодетной жительнице города Кульсары подарили квартиру

    27 Апреля 2022, 20:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Жылыойском районе Атырауской области местная нефтяная компания приобрела двухкомнатную квартиру для многодетной семьи из города Кульсары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В священный месяц Рамазан работники НГДУ «Жылыоймунайгаз» помогли решить жилищный вопрос многодетной маме Нургуль Габдуловой – жительнице города Кульсары Жылыойского района. После смерти мужа она одна воспитывает пятерых детей, трое из которых школьники, один – дошкольник, самому младшему ребенку – полтора года. Старшая дочь стоит на учете в противотуберкулезном диспансере. Все эти годы многодетная семья жила в съемной квартире.

    «Коллектив «Жылыоймунайгаза» выступил с инициативой об оказании помощи: нефтяниками на добровольной основе были собраны средства, на которые малообеспеченной семье была куплена двухкомнатная квартира. В 2021 году на средства, собранные нашими нефтяниками, были куплены для малоимущих семей три дома в поселке Доссор и одна квартира в г. Кульсары. И вот в священный месяц Рамазан еще одна семья обрела крышу над головой», - сказала заместитель председателя правления по экономике и финансам Рысты Тасмагамбетова.

    Помощь не ограничилась лишь покупкой квартиры. Сотрудники управления отремонтировали подъезд дома, где будет жить семья Нургуль Габдуловой, а новоселам подарили ковер и посуду.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Жилье Общество
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