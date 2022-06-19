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    Многодетная семья из Актау примет участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

    19 Июня 2022, 21:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауская многодетная семья Ешмухановых примет участие в областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В семье Ешмухановых десять детей – пять мальчиков и пять девочек. Среди них есть близнецы.

    Не только этот факт дал возможность Ешмухановым участвовать в конкурсе, глава семьи Сакен и его супруга Гаухар много лет занимаются благотворительностью. Вместе с фондом «Мы люди, мы вместе» помогают многодетным матерям и больным детям. А Гаухар, помимо воспитания детей, является еще и успешным предпринимателем. В этом году она победила в номинации «Предприниматель года - 2022» на конкурсе, проходившем в Алматы.

    Как оказалось, Гаухар еще и с искусством на «ты». Она сняла клип на песню «Сүйкімді жігіт». Еще одно видео многодетная мать планирует снять на песню «Арманым», слова которой написал Жасулан Жанузаков. Презентация песни состоялась на праздновании рождения десятого ребенка Ешмухановых.

    «В общем, моя жизнь вполне размеренная: днем сижу дома, приглядывая за детьми, занимаюсь развитием малышей. Вечером иду в офис, чтобы дать психологическую консультацию женщинам. Моя жизненная позиция «Никогда не сдавайся. Только вперед!». Женщинам хочется сказать, сколько в семейной жизни не было трудностей и взлетов, никогда не надо унывать, что называется, опускать крылья, надо стремиться к лучшему, жить на позитиве, создавать хорошую атмосферу вокруг себя», - говорит Гаухар Ешмуханова.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество
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