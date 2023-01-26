Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Много воды в почве и снеге – в СКО обследуют бассейны рек

    26 Января 2023, 01:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» провели обследование водосборов бассейнов рек в оврагах и балках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала Кымбат Мергалимова сообщила, что обследование завершили в Есильском и районе им. Г.Мусрепова. Запас воды в снежном покрове в оврагах и балках в Есильском - 48,4 мм, в им. Г.Мусрепова - до 187 мм, что местами больше прошлогоднего уровня на 47%.

    «Относительно плоский рельеф и большое количество макропонижений в нашей области способствуют формированию и подтоплению населенных пунктов талыми водами. По состоянию на 20-е января показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории в бассейнах рек региона в основном выше среднемноголетних значений на 15%, осеннего увлажнения почвы - на 23-46%. Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов. Северо-Казахстанская область относится к категории повышенного риска», - прокомментировала К.Мергалимова.

    Метеорологи отметили, что масштабность наводнений в регионе зависит и от тенденции очищения русла реки Есиль от ледостава. При ровном - даже минимальные объемы стока могут создать угрозы подтопления. Толщина льда на реках области составляет 28-80 см, что на уровне прошлогодних значений.

    Ранее в филиале Казгидромета сообщали, что по области почва местами промерзла на метр и более.

    Предварительный прогноз на период половодья РГП «Казгидромет» предоставит до 5-го февраля, основной прогноз на паводковый период - до 5-го марта. Гидрологический прогноз с марта составляют еженедельно.

    «В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно, за 2-3 суток», - добавила К.Мергалимова.

    За гидрометеорологической обстановкой в регионе следят на 46 наблюдательных пунктах. В том числе 11 метеостанций, пять автоматических метеостанций, 19 гидрологических и 11 агрометеорологических постов.

    24-го января на заседании Правительства РК министр по ЧС Юрий Ильин называл регионы с высоким риском развития паводков. Среди них и Северо-Казахстанская область. Главный спасатель страны раскритиковал подготовку регионов к весеннему половодью. Аким области Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию и проинформировал о том, как местные власти готовятся к паводку.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2,6 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
    В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет
    Достаточный запас емкости для весеннего паводка сохраняют актюбинские водохранилища
    Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде
    3 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    4 ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК
    5 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров