Много воды в почве и снеге – в СКО обследуют бассейны рек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» провели обследование водосборов бассейнов рек в оврагах и балках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Кымбат Мергалимова сообщила, что обследование завершили в Есильском и районе им. Г.Мусрепова. Запас воды в снежном покрове в оврагах и балках в Есильском - 48,4 мм, в им. Г.Мусрепова - до 187 мм, что местами больше прошлогоднего уровня на 47%.

«Относительно плоский рельеф и большое количество макропонижений в нашей области способствуют формированию и подтоплению населенных пунктов талыми водами. По состоянию на 20-е января показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории в бассейнах рек региона в основном выше среднемноголетних значений на 15%, осеннего увлажнения почвы - на 23-46%. Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов. Северо-Казахстанская область относится к категории повышенного риска», - прокомментировала К.Мергалимова.

Метеорологи отметили, что масштабность наводнений в регионе зависит и от тенденции очищения русла реки Есиль от ледостава. При ровном - даже минимальные объемы стока могут создать угрозы подтопления. Толщина льда на реках области составляет 28-80 см, что на уровне прошлогодних значений.

Ранее в филиале Казгидромета сообщали, что по области почва местами промерзла на метр и более.

Предварительный прогноз на период половодья РГП «Казгидромет» предоставит до 5-го февраля, основной прогноз на паводковый период - до 5-го марта. Гидрологический прогноз с марта составляют еженедельно.

«В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно, за 2-3 суток», - добавила К.Мергалимова.

За гидрометеорологической обстановкой в регионе следят на 46 наблюдательных пунктах. В том числе 11 метеостанций, пять автоматических метеостанций, 19 гидрологических и 11 агрометеорологических постов.

24-го января на заседании Правительства РК министр по ЧС Юрий Ильин называл регионы с высоким риском развития паводков. Среди них и Северо-Казахстанская область. Главный спасатель страны раскритиковал подготовку регионов к весеннему половодью. Аким области Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию и проинформировал о том, как местные власти готовятся к паводку.