Многие страны не вкладывались в энергетические мощности долгое время - эксперт

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что в течение длительного времени очень многие страны не вкладывались в энергетические мощности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении длительного времени очень многие страны не вкладывались в энергетические мощности, обеспечивающие базовую нагрузку. Без мощностей, которые эту базовую нагрузку обеспечивают, любая энергосистема подвержена очень большой волатильности, очень большим рискам. Мне кажется, что здесь степень проблематики такова, что приходится говорить о понятии «энергетического суверенитета», - сказал Кирилл Комаров на пресс-конференции на площадке XII международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

Он также добавил, что обеспечение энергетического суверенитета стало ключевой задачей для многих стран.

«Мне кажется само понятие «энергетического суверенитета» - это ключевая задача ближайшего будущего для любой страны, которая хочет обеспечить процветание своей экономики и процветание своих граждан», - добавил Кирилл Комаров.

Ранее первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров прокомментировал вопрос покупки доли в СП «Буденовское».

«Мы никогда не комментируем то, что мы пока не сделали. Давайте оставим интригу, паузу, когда придет правильный момент, мы обязательно все расскажем», - сказал Кирилл Комаров.



