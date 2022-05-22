Мнение казахстанцев о предстоящем референдуме - опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через 15 дней в стране пройдет Республиканский референдум, куда будет вынесен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Глава государства отмечал, что референдум позволит каждому гражданину принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана. Корреспонденты МИА «Казинформ» узнали у жителей Нур-Султана, что они думают о референдуме и каких изменений ждут.

Тагир:

«Если честно, не успел до конца ознакомиться с текстом поправок. Однако обязательно пойду отдать свой голос. Что касается других нововведений, думаю, стоило бы снизить пенсионный возраст до 58 лет хотя бы для женщин. Женщины рожают детей, работают. Нужно позаботиться о них. Хочется, чтобы для социально уязвимых слоев населения выделяли бесплатное жилье либо с максимальной скидкой. Не стоит забывать об инвалидах и сиротах. Трудоспособное население должно работать и зарабатывать на жилье. У нас мало заводов и фабрик, которые выпускали бы конечную продукцию. Мы все покупаем за границей. На эту проблему также стоит обратить внимание».

Мурат:

«Сейчас будут проводить референдум, будут вносить не одну правку. Необходимо сделать бюллетень с несколькими подпунктами. У нас есть платформа eGov. Много электронных платформ. Почему бы не провести выборы, референдум электронно? Можно не бегать с бумажками, сэкономить время. Таким же образом мы обеспечим прозрачность».

Мухит:

«Мне кажется, стоит провести референдум. Вы сами знаете, что происходило в январе, чего хотели граждане. Однако нужно действительно реализовать на деле все то, о чем говорит Президент. Необходимо принимать законы, создающие все условия для проживания и занятости молодежи, сельских жителей. Думаю, что положение граждан должно волновать каждого. В первую очередь, должны трудоустроить всех граждан. Для этого нужно построить заводы, фабрики, предприятия. Люди должны быть заняты. Вы знаете, что безработных лиц легко переманить на любую сторону. Из-за того, что люди ничем не заняты, они выходят на митинги, шествия. Нужно подчиняться правилам и обоснованному своду законов. Нужно не просто создавать рабочие места. Граждане должны получать хорошую заработную плату. В приоритете, конечно же, образование. Поэтому главная задача молодежи – получение хорошего образования в техническом, аграрном направлениях. Президент правильно подметил возвращение незаконно вывезенных средств за рубеж. Если олигархи хоть одну четвертую часть своего дохода поделят с населением, мы смогли бы улучшить положение граждан».

Сауле:

«Все должно быть доступно населению. Поддерживаю инициативу Президента о проведении республиканского референдума. Действительно нужно вносить поправки в Конституцию. Радует, что Президент не будет состоять в политической партии, а его близкие родственники не смогут занимать руководящие должности. Полностью не прочитала текст изменений и поправок. Однако интересуемся тем, что происходит в стране. У нас есть дети. Пойдем голосовать».

Лаура:

«Мы пойдем на референдум, будем голосовать. Действительно земля принадлежит народу Казахстана. Это основной пункт, который бы я отметила».

Ернар:

«Уже давно назрел вопрос касательно проведения референдума. Я поддерживаю это решение. Конституция прописана грамотно. Просто ее законы не всегда выполняются, политическая система несовершенна».

Гульзада:

«Наверное, нужно провести референдум. Это необходимо для молодежи. Именно им предстоит продолжить наш путь. Сейчас не так пристально слежу за политикой. Я всегда выступаю за положительные изменения в стране и нововведения. Я вышла чуть раньше на пенсию. Оглядываясь назад, думаю, можно было бы еще поработать».

Сапар:

«Согласен с тем, что не нужно персонализировать Президентов. Главное – есть Президент, его выбрали на определенный срок, а по истечению срока пост занимает другое лицо. Мы начали строить заводы в гигантских количествах. Лучше было бы направить их в сельское хозяйство. Надо вспомнить, чем занимались наши предки. По животноводству мы должны идти впереди всей планеты».

Самал:

«Уже пора что-то менять в стране. Поскольку я мама, бабушка, забочусь о своих детях, будущем поколении. Хочется, чтобы кадры назначались в соответствии с их навыками, качествами. Хочется, чтобы у нас в стране не происходили такие события как в соседних странах. Поддерживаю предложение Президента о том, чтобы родственники Глав государств не занимали руководящие посты. Это очень правильно. Он хороший руководитель, который оперативно реагирует на все вызовы, события и пожелания граждан».

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.