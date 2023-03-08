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    Мне лучше спуститься в шахту, чем вязать - девушка-шахтер Зарина Альпиева из Караганды

    8 Марта 2023, 19:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на одной из крупнейших шахт среди 1300 мужчин-горняков работают только две женщины. Одна из них Зарина Альпиева - подземный мастер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В династии Альпиевых профессия горняка переходила от поколения к поколению. Путь дедушки и отца теперь продолжает Зарина. Дед девушки был забойщиком. А отец Ахметжан Альпиев шахтер со стажем почти 40 лет. Сейчас он работает с двумя сыновьями на Саранской шахте.

    «Раньше, когда отец с братьями приходили и рассказывали про шахту, мне было интересно - что это такое, как добывается уголь, что делают шахтёры. Потом я решила поступить на горный факультет, отучилась и решила, что хочу попробовать работать в шахте», - говорит Зарина.

    Упорство и терпение Зарины на работе удивляют даже опытных горняков.

    Девушка спускается на 800 метров под землю три раза в неделю на четыре часа.

    В коллективе молодых мужчин Зарина - единственная девушка, которая своим смехом дарит тепло шахте.

    «Моя работа заключается в том, когда мы спускаемся в шахту, контролировать, как добывается уголь. Мы отбираем пластовые, эксплуатационные, участковые пробы, потом отправляем их в лабораторию для результатов», - рассказала девушка-шахтер.

    По мнению Зарины, такая работа не опасна, но требует внимательности и большой точности. Однако мать девочки всегда беспокоится о своей единственной дочери. А отец гордится ее работой.

    «У нас была на шахте такая практика, когда мы приводим детей на работу для ознакомления производства. Я у дочери спрашивал, хочет ли она такую профессию, она сразу согласилась. И в день осмотра рудника сказала, что будет шахтёром. Я не боюсь, когда она спускается в шахту, потому что она очень хорошо разбирается в технике. Я доволен ею всегда», - говорит отец Зарины Ахметжан Альпиев.

    Коллеги Зариной тоже довольны ее работой. За 3 года работы она зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, выполняющий задачи качественно и без задержек.

    «Я не люблю вязать и шить одежду, как многие девочки. Мне лучше спуститься в шахту и поработать там», - говорит Зарина.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Караганда
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