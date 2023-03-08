Мне лучше спуститься в шахту, чем вязать - девушка-шахтер Зарина Альпиева из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на одной из крупнейших шахт среди 1300 мужчин-горняков работают только две женщины. Одна из них Зарина Альпиева - подземный мастер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В династии Альпиевых профессия горняка переходила от поколения к поколению. Путь дедушки и отца теперь продолжает Зарина. Дед девушки был забойщиком. А отец Ахметжан Альпиев шахтер со стажем почти 40 лет. Сейчас он работает с двумя сыновьями на Саранской шахте.

«Раньше, когда отец с братьями приходили и рассказывали про шахту, мне было интересно - что это такое, как добывается уголь, что делают шахтёры. Потом я решила поступить на горный факультет, отучилась и решила, что хочу попробовать работать в шахте», - говорит Зарина.

Упорство и терпение Зарины на работе удивляют даже опытных горняков.

Девушка спускается на 800 метров под землю три раза в неделю на четыре часа.

В коллективе молодых мужчин Зарина - единственная девушка, которая своим смехом дарит тепло шахте.

«Моя работа заключается в том, когда мы спускаемся в шахту, контролировать, как добывается уголь. Мы отбираем пластовые, эксплуатационные, участковые пробы, потом отправляем их в лабораторию для результатов», - рассказала девушка-шахтер.

По мнению Зарины, такая работа не опасна, но требует внимательности и большой точности. Однако мать девочки всегда беспокоится о своей единственной дочери. А отец гордится ее работой.

«У нас была на шахте такая практика, когда мы приводим детей на работу для ознакомления производства. Я у дочери спрашивал, хочет ли она такую профессию, она сразу согласилась. И в день осмотра рудника сказала, что будет шахтёром. Я не боюсь, когда она спускается в шахту, потому что она очень хорошо разбирается в технике. Я доволен ею всегда», - говорит отец Зарины Ахметжан Альпиев.

Коллеги Зариной тоже довольны ее работой. За 3 года работы она зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, выполняющий задачи качественно и без задержек.

«Я не люблю вязать и шить одежду, как многие девочки. Мне лучше спуститься в шахту и поработать там», - говорит Зарина.