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    Младенец весом 6 кг родился в Шымкенте

    11 Мая 2023, 11:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще один батыр пришел на свет в родильном доме №2 города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    Мальчика назвали Алпамыс в честь одного из казахских батыров. Он родился 10 мая в 07:30 утра весом 6 кг.

    Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

    «Беременная женщина, 1992 года рождения, 10.05.2023 в 01:05 часов ночи была доставлена в родильный дом городской больницы №2 службой скорой помощи. В 07:30 утра родился мальчик весом 6 кг, рост - 65 см. Роженица рожала сама, без каких-либо разрывов», — говорят врачи.

    Напомним, в начале апреля в Караганде в перинатальном центре № 1 областной клинической больницы родился малыш весом 6200 граммов. Вес новорожденного стал сюрпризом и для родителей, которые последнее УЗИ сделали в 30 недель, и для врачей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Демография Шымкент
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