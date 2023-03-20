Миссия наблюдателей от СНГ высоко оценила прошедшие в Казахстане выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов заявил, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдатели считают, что выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса проведены в соответствии с требованиями законодательства. По мнению наблюдателей от СНГ, участие в избирательной кампании всех зарегистрированных политических партий и отсутствие ограничения на количество выдвигаемых по одномандатным округам кандидатов позволило обеспечить ее проведение в условиях конкурентности и открытости», - сказал глава миссии наблюдателей от СНГ на пресс-конференции в ЦИК.

В миссии отмечают, что избирательными комиссиями, средствами массовой информации было организовано широкое освещение процесса подготовки и проведения выборов.

«Агитационная кампания проходила спокойно и организованно. Кандидаты и их доверенные лица беспрепятственно осуществляли предвыборную агитацию через СМИ, путем распространения агитационных материалов, проведения публичных предвыборных мероприятий, личных встреч с избирателями. В ходе общения с наблюдателями от СНГ представители предвыборных штабов политических партий отмечали, что не сталкивались со случаями воспрепятствования агитационной деятельности. По мнению наблюдателей от СНГ, у кандидатов была возможность выражения своих политических взглядов», - добавил глава миссии наблюдателей от СНГ.

Наблюдатели отметили, что при подготовке и проведении выборов в Мажилис были созданы условия для защиты избирательных прав и свобод граждан, кандидатов в депутаты, других участников избирательного процесса, обеспечивалось оперативное рассмотрение жалоб и заявлений, своевременное реагирование на нарушения избирательного законодательства.

В день голосования представители миссии наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, Жетысуской области, в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также на 16 зарубежных избирательных участках в Астрахани, Ашхабаде, Баку, Бишкеке, Бресте, Брюсселе, Ереване, Казани, Минске, Москве, Омске, Париже, Пекине, Риме, Санкт-Петербурге, Сеуле, Ташкенте.

«Наблюдатели от СНГ посетили 832 избирательных участка и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством», - отметил глава миссии.

В своих отчетах наблюдатели от СНГ указали на немногочисленные замечания, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов.

«Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством. Организаторы выборов обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление», - резюмировал Леонид Анфимов.



