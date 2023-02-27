Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу внеочередных выборов депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств приступила к мониторингу подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым, где подробно проинформировали о ходе избирательной кампании. Это уже 17-я наблюдательная миссия на парламентских и президентских выборах в Казахстане и 120-я в целом на пространстве СНГ», - сказал глава миссии, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов на брифинге в ЦИК РК.

Он также сообщил, что в состав миссии наблюдателей от СНГ кроме представителей государств-участников СНГ войдут группы наблюдателей от межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ, парламентской ассамблеи союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ.

«Общее количество членов миссии наблюдателей от СНГ составит около 200 человек. В Астане с сегодняшнего дня приступает к работе штаб миссии наблюдателей от СНГ, который при содействии международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников межпарламентской ассамблеи СНГ проанализирует избирательное законодательство, подготовит для наблюдателей информационно-методические, нормативно-правовые материалы, касающиеся избирательного процесса, распределит наблюдателей по регионам Казахстана и определит порядок их работы», - пояснил Леонид Анфимов.

По его словам, в ходе наблюдения планируется проведение встреч с предвыборными штабами политических партий, кандидатами в депутаты, посещение избирательных комиссий всех уровней для ознакомления с их работой.

«Основная масса наблюдателей или основной состав миссии наблюдателей прибудет в Астану за 2-3 дня до начала голосования, 16-17 марта, и будет наблюдать процесс голосования не только в Астане, но и в других регионах РК», - резюмировал Леонид Анфимов.

Ранее сообщалось, что более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.



