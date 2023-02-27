Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу внеочередных выборов депутатов Мажилиса

    27 Февраля 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств приступила к мониторингу подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым, где подробно проинформировали о ходе избирательной кампании. Это уже 17-я наблюдательная миссия на парламентских и президентских выборах в Казахстане и 120-я в целом на пространстве СНГ», - сказал глава миссии, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов на брифинге в ЦИК РК.

    Он также сообщил, что в состав миссии наблюдателей от СНГ кроме представителей государств-участников СНГ войдут группы наблюдателей от межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ, парламентской ассамблеи союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ.

    «Общее количество членов миссии наблюдателей от СНГ составит около 200 человек. В Астане с сегодняшнего дня приступает к работе штаб миссии наблюдателей от СНГ, который при содействии международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников межпарламентской ассамблеи СНГ проанализирует избирательное законодательство, подготовит для наблюдателей информационно-методические, нормативно-правовые материалы, касающиеся избирательного процесса, распределит наблюдателей по регионам Казахстана и определит порядок их работы», - пояснил Леонид Анфимов.

    По его словам, в ходе наблюдения планируется проведение встреч с предвыборными штабами политических партий, кандидатами в депутаты, посещение избирательных комиссий всех уровней для ознакомления с их работой.

    «Основная масса наблюдателей или основной состав миссии наблюдателей прибудет в Астану за 2-3 дня до начала голосования, 16-17 марта, и будет наблюдать процесс голосования не только в Астане, но и в других регионах РК», - резюмировал Леонид Анфимов.

    Ранее сообщалось, что более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СНГ Мажилис Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов
    Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров