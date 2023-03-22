Мисс Наурыз выбрали в центре скорой помощи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В областном центре скорой медицинской помощи между сотрудницами провели конкурс «Мисс Наурыз-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора центра Юрия Белонога, за призовые места боролись диспетчеры и выездные фельдшеры районов и города Петропавловска. Участницам необходимо было представить себя, поучаствовать в викторине, подготовить творческое выступление и приготовить национальное блюдо.

В результате все три призовых места завоевали фельдшеры. Первое место и приз 150 тысяч тенге получила Наталья Воронцова, второе и 100 тысяч тенге – Алия Урозбаева и третье место и 70 тысяч тенге – у Ирины Тумановой.

Приз зрительских симпатий и 40 тысяч тенге вручили Диане Сандыбаевой. За четвертое и пятое места тоже предусмотрели денежные призы в размере 30 тысяч тенге.

«Конкурс проводился с целью популяризации национальных ценностей, традиций и обычаев казахского народа, укрепления межнациональных конфессий. Благодаря командной работе сотрудников скорой помощи, профсоюзного комитета и фельдшерского совета мероприятие прошло на высоком уровне. Поздравляем всех казахстанцев с весенним праздником Наурыз», - сказал Ю.Белоног.