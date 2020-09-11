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    Мировая премьера фильма казахстанского режиссера Адильхана Ержанова прошла в Венеции

    11 Сентября 2020, 23:21

    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - Мировая премьера нового фильма казахстанского режиссёра Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка» прошла в Венеции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    «10 сентября в рамках программы «Горизонты» 77-го Венецианского международного кинофестиваля состоялась премьера нового фильма обладателя Азиатского Оскара режиссёра Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка», - сообщили в «Казахфильме».

    Картину лично представили сам режиссёр, продюсеры Ольга Хлащева, Серик Абишев, Гийом де Сиель и Асель Садвакасова, а также актёры Санжар Мади, Азамат Нигманов и Камила Нугманова.

    Также в «Казахфильме» сообщили, что руководитель международного отдела киностудии Ольга Хлащёва в рамках мероприятия планирует провести переговоры с дистрибьюторами по проектам студии «Жёлтая кошка», «Мукагали» и «Обучение Адемоки».

    Ранее сообщалось, что 2 сентября стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль.

    Автор:

    Багдат Хасенова

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