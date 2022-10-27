Мировая общественность с интересом следит за политическими процессами в РК – Урсула Гацек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК посол Урсула Гацек в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly поделилась ожиданиями от предстоящих выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что это будет очень интересный процесс. Замечу также, что вся мировая общественность следит с интересом за политическими процессами в Казахстане. Потому что нам важно понимать, что дальше будут делать в Правительстве и государстве в целом с нашими рекомендациями, после того, как наша миссия будет окончена. И это так же интересно и международным партнерам Казахстана», - сказала Урсула Гацек в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly.

Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК Посол Урсула Гацек дала эксклюзивное интервью телеканалу Jibek Joly.

В эфире программы «Новое время» спикер рассказала, как Миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет наблюдать за ходом проведения Президентских выборов в РК, каких принципов придерживаются международные наблюдатели и как в целом будет работать наблюдательная миссия от ОБСЕ в Казахстане.

Кадр из видео



