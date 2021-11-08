Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Миротворческие учения «Нерушимое братство-2021» стартовали в России

    8 Ноября 2021, 22:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Российской Федерации состоялось торжественное открытие совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

    К военным маневрам привлекаются миротворческие подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Их основная цель – повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

    Миротворческим контингентом будут отработаны задачи по подготовке и проведению операции по поддержанию мира. Такие как, сопровождение гуманитарного груза, патрулирование местности, организация блокпостов и блокирование населенного пункта для урегулирования конфликта в кризисном районе. Кроме того, миротворцы получат опыт в организации работы лагеря для беженцев и на фильтрационных пунктах.

    В учении задействованы более 1,7 тыс военнослужащих вооруженных сил и правоохранительных органов стран — участниц ОДКБ, а также свыше 300 единиц боевой техники, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОДКБ Учения Россия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду