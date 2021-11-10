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    МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

    10 Ноября 2021, 21:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня представители министерств информации и общественного развития, образования и науки, культуры и спорта встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Во встрече принимал участие ректор университета, академик НАН РК Ерлан Сыдыков, который отметил важное значение национального проекта в развитии сфер образования, культуры и молодежной политики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

    Директор Департамента координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР РК У. Тналиев ознакомил с основными направлениями и задачами национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

    Первый вице-министр образования и науки Ш. Каринова рассказала о мероприятиях по развитию государственного языка и решении актуальных проблем в сфере образования.

    Председатель Комитета культуры МКС РК А. Абдуалиев подробно остановился на мероприятиях, предусмотренных по направлению «Ел рухы» национального проекта. Реализация этого направления нацелена на повышение доступности и качество услуг в сфере культуры и популяризацию отечественной культурной продукции.

    В свою очередь, председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Ш. Байманов рассказал о направлении «Тәуелсіздік ұрпақтары», которое предусматривает решение базовых запросов молодежи, в том числе жилья, занятости, образования, вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность, социализации молодежи категории NEET.

    Напомним, национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» будет реализован по трем направлениям, в выполнении которых задействованы сразу три министерства. Документ включает в себя семь задач, свыше 20 показателей и более 60 крупных мероприятий.

    Нацпроект был разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и нацелен на повышение уровня культуры и просвещенности казахстанцев.

    Национальный проект станет важным этапом в продвижении ценностей «Рухани жаңғыру», которые были озвучены в программной статье Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Минкультуры Рухани жаңғыру Общество Молодежь МОН МИОР Нацпроекты
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