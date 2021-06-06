Минздрав упростит процесс ввода сведений пациента в базу «ДамуМед»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил о работе над упрощением процесса ввода данных в базу «ДамуМед», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках интеграции и объединения множества ИС Министерства на текущий момент Министерством здравоохранения на базе платформы Core Bank System ведется разработка центрального компонента ядра eHealth. Центральный компонент имеет необходимые базовые модули (клиенты, справочники, транзакции, управление счетами и другие) и развернут на тестовых серверах РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» министерства», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

На текущий момент на базе Ядра функционирует модуль «Вакцинация», ведутся работы по разработке и переносу функций ИС РПН.

«Разработку всех модулей Ядра планируется завершить до конца 2021 года с полным запуском в конце 2022 года. Бесперебойное функционирование медицинских информационных систем (МИС) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь обеспечивается сотрудниками медорганизаций и поставщиками МИС. При этом координацию работ и мониторинг функционирования всех систем осуществляют Минздрав и местные исполнительные органы», - отметил зампремьера.

«В настоящее время в целях упрощения ввода сведений пациента в МИС и освобождения врачебного и среднего медицинского персонала от несвойственных функций Минздравом проводится работа по уходу от ввода строгих учетных – отчетных форм медицинской статистики к процессу набора медицинских данных, необходимых только для оказания медицинской помощи», - заключил он.