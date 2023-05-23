Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало публикации в СМИ о якобы значительном удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время в Казахстане, субстанции, произведенные в условиях надлежащей производственной практики (GMP), не подлежат процедуре обязательной регистрации.

Ранее в рамках проекта «Регулирование с чистого листа» рассматривался вопрос о внесении изменений в Правила изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий (Приказ министра здравоохранения РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-286/2020). Проект приказа с предложенными изменениями и дополнениями, включая пункт о регистрации субстанций, был опубликован в открытом доступе для публичного обсуждения.

«В ходе обсуждения, разработчиками проекта были приняты во внимания предложения и замечания бизнес-сообщества, общественных объединений и профильных экспертов. С учетом предложений, проект приказа Правил был изменен в новой редакции, в частности, исключен пункт о необходимости обязательной регистрации фармацевтических субстанций. Таким образом, фармацевтические субстанции, произведенные в условиях надлежащей производственной практики (GMP), на территории Казахстана по-прежнему не подлежат обязательной регистрации», - отметили в Минздраве.

В Казахстане до 2020 года активные фармацевтические субстанции проходили обязательную государственную регистрацию, а с 2020 года согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» фармацевтические субстанции и фармакопейное лекарственное растительное сырье, произведенные в условиях надлежащей производственной практики(GMP), не подлежат государственной регистрации.

Фармацевтическая субстанция (активная фармацевтическая субстанция) – лекарственное средство, предназначенное для производства и изготовления лекарственных препаратов.



