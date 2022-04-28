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    Минздрав РК не планирует закупать вакцину против коронавируса

    28 Апреля 2022, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объема вакцин против коронавирусной инфекции на сегодняшний день в стране достаточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день 4,5 млн доз вакцин имеется в Казахстане. Данного объема доз вакцин на сегодняшний день достаточно, мы посчитали за 9-10 месяцев. Сейчас будем смотреть за освоением, за потребностью в вакцинах, за тем, как население будет вакцинироваться. Все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены. Новый закуп пока не планируется», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов.

    Она прокомментировала также вновь запрошенную Минздравом сумму в 6,7 млрд тенге на закуп вакцин.

    «Касательно цифры в 6,7 млрд, в Мажилисе мне задали вопрос, почему мы в прошлом году отказались, а теперь вновь запросили сумму. Запрошено 6,7 млрд тенге на новую вакцину против вируса папилломы человека, ее не поддержали и Минздрав согласился, так как это была новая вакцина, была пандемия и проводилась вакцинация против коронавирусной инфекции. Неоднозначным было отношение к вакцинации всего населения, а этой вакциной прививаются в основном молодые девушки, подростки, поэтому данный вопрос был снят с повестки дня», - отметила министр.

    «А в этом году просто цифры совпали, из этой суммы 4 млрд запросили из-за повышения цены на пентавакцину против дифтерии, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции – эта одна вакцина против пяти инфекций. Также 2 млрд дополнительно запрошено на все вакцины в национальном календаре», - объяснила глава Минздрава.

    Ранее сообщалось, что законопроект о биологической безопасности принял Сенат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Вакцинация Ажар Гиният
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