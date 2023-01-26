Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда начнут строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане - на этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давно этот вопрос поднимается, из-за дороговизны данный проект не реализован. Мы, Министерство здравоохранения, поддерживаем этот проект в рамках будущих бюджетов. В мае будем защищать трехлетний бюджет, мы внесем заявку в Министерство финансов», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Ранее экс-депутат Мажилиса Зарина Камасова направила заместителю Премьер-Министра РК Алтаю Кульгинову запрос о необходимости строительства в Астане Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.



