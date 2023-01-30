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    Минздрав будет отвечать за медуслуги для заключенных

    30 Января 2023, 14:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отныне за медицинские услуги для заключенных будет отвечать Министерство здравоохранения РК. Передача всех функций завершилась 1 января этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Санитарный врач группы санитарно-эпидемиологического надзора Комитета уголовно-исполнительной системы Мадина Туребаева отметила, что передача медицинского обеспечения в ведение Министерства здравоохранения позволит получить более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения. Это также предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных неправомерных действий.

    «Cогласно минимальным стандартным правилам ООН, принятым Генеральной Ассамблеей организации, осужденные должны обеспечиваться такими же условиями медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе.Передача в Министерство здравоохранения функций по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществлена в два этапа. На первом этапе, 1 июля 2022 года, передано медицинское обеспечение 16 следственных изоляторов. На втором этапе, с 1 января 2023 года, передано медицинское обеспечение оставшихся учреждений УИС», - сказала на брифинге Мадина Туребаева.

    На сегодняшний день завершены необходимые мероприятия по передаче зданий и помещений медицинского назначения, медицинского оборудования и автотранспорта, закрепленных за следственными изоляторами, в безвозмездное пользование поликлиникам. Медицинские части, переданные в ведение Министерство здравоохранения, переименованы в медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, расположенные в учреждении.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Пенитенциарная система Здравоохранение
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