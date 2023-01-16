Минус 57 градусов зафиксировано в трех населенных пунктах Якутии

ЯКУТСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Температура в минус 50 градусов и ниже фиксируется утром в понедельник более чем в 20 пунктах наблюдения в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Самая низкая температура - минус 57 градусов - по состоянию на 00:00 мск фиксируется в пунктах наблюдения Хабардино, Верхневилюйск и Бердигестях. Минус 56 градусов зарегистрировано в Покровске, Оленьке и Сунтаре, минус 55 градусов - в Томмоте и Нюрбе, минус 54 градуса - в Дорожном, Амге, Эйике и Вилюйске. Температура в Якутске составила 50 градусов мороза.

В связи с морозами с 16 по 18 января школы в Якутии перешли на дистанционный режим работы. Соответствующий приказ, в котором отмечена вероятность понижения температуры до минус 65 градусов, подписала 15 января министр образования и науки республики Ирина Любимова.





Фото: yakutia.kp.ru



