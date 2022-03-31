Минтруда прокомментировало вопрос продления сроков действия порогов достаточности в ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал вопрос продления сроков действия порогов достаточности в ЕНПФ до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотел сказать, что по порогам достаточности, мы должны смотреть через разные призмы и министерство в первую очередь. Допустим, в ЕНПФ это средства, которые люди накапливают на свою достойную пенсию. Если мы будем отсюда убирать все деньги и завтра человек по достижении пенсионного возраста выйдет на самую минимальную пенсию, это разве правильно?», - сказал Серик Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что в этом вопросе Министерство труда в первую очередь будет защищать права будущих пенсионеров.

«Поэтому наша позиция такова, что когда человек достигнет пенсионного возраста, у него должна быть адекватная к его заработку пенсия», - подчеркнул Серик Шапкенов.

По его словам, пока предложений по этому поводу в ведомство не поступало.

«Любое предложение министерство рассмотрит, свою позицию предоставит», - добавил Серик Шапкенов.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов призвал Правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года. Он наполнил, что снятие части пенсионных накоплений было идеей Главы государства. В то же время мажилисмен назвал повышение порогов достаточности почти в два раза «неадекватным» и заявил, что это дискредитирует идею Президента.