Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Минтруда начало работу по созданию Цифровой карты семьи

    10 Июня 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года оказано 12,4 млн услуг, и более половины из них – 7,8 млн – электронно. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях обеспечения качественного уровня работы активно внедряются цифровые решения во всех направлениях социально-трудовой сферы. На начало 2021 года уже оцифровано 91% государственных услуг. В этом году планируем довести услуг до 93%. По итогам прошлого года оказано 12,4 млн услуг, и более половины из них – 7,8 млн – электронно», – отметил Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением.

    Одновременно для упрощения процесса и роста количества оказываемых услуг проводится оптимизация бизнес-процессов, реализуется и совершенствуется ряд цифровых проектов. Первый из них – Портал социальных услуг, давший возможность лицам с инвалидностью приобретать услуги и средства реабилитации напрямую у поставщика, что, прежде всего, способствует росту качества услуг, а также снижает коррупционные риски. В прошлом году посредством Портала лица с инвалидностью заказали и получили 128 тысяч таких услуг.

    «Также мы начали работу по созданию Цифровой карты семьи. Это проект, который позволит в автоматическом режиме выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проактивно оказывать комплексные меры поддержки, в которых они нуждаются, а также прогнозировать ухудшение социального состояния семьи через доступные индикаторы», – рассказал глава Минтруда.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Социальная поддержка Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы