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    Минтруда Казахстана полностью автоматизировало назначение пособия награжденным матерям

    31 Марта 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании услуги по назначению пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа». Об сообщил пресс-секретарь Минтруда Сакен Дилдахмет, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, раньше при назначении пособия в проактивном формате участвовали сотрудники НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» и территориальных департаментов МТСЗН, и это занимало 7 рабочих дней. Теперь при получении данной услуги в проактивном формате назначение пособия проводится посредством информационной системы, благодаря чему срок оказания услуги сократился до 1 рабочего дня

    «В случае если человек награжден подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа» соответствующие сведения автоматически поступают в информационную систему МТСЗН. Далее система направляет SMS-сообщение человеку c номера 1414 для получения согласия на назначение пособия в проактивном формате. В случае положительного ответа на SMS-сообщение система принимает решение о назначении пособия автоматически, без участия человека», - сообщил он.

    Данный подход будет внедряться МТСЗН и по другим государственным услугам, добавил Сакен Дилдахмет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Социальные Пособия
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