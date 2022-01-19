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    Минторговли опровергло фейк о едином реестре пороговых цен на социально значимые товары

    19 Января 2022, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в сетях распространяется информация о якобы едином для всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года. Министерство торговли и интеграции сообщает, что распространяемая информация является фейком, передает МИА «Казинформ».

    В информации содержатся призывы: «В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены».

    Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны.

    Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону.

    Следует отметить, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.

    При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, не соблюдение которых влечет административный штраф.

    «Обращаемся к жителям Казахстана доверять только официальным источникам», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Цены и тарифы Общество Минторговли Фейки
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