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    Минсельхоз РК проводит анализ земель, предоставленных банкам в залог

    29 Мая 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства проводит работу в регионах по анализу сельскохозяйственных земель, состоящих из условных земельных долей и предоставленных в качестве залога банкам и организациям. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по принудительному возврату в государственную собственность земель, находящихся во владении банков второго уровня, в соответствии со статьями 92-94 Земельного кодекса, продолжается.

    Министерство сельского хозяйства проводит работу в регионах по анализу сельскохозяйственных земель, состоящих из условных земельных долей и предоставленных в качестве залога банкам и организациям», - сообщил Роман Скляр.

    По его словам, прорабатываются подходы по принудительному изъятию земельных участков в соответствии с положениями статей 92-94 Земельного кодекса.

    «В условиях недостаточности ликвидного залога и собственных денег у сельскохозяйственных производителей введение моратория на предоставление в залог земельных участков может существенно ограничить доступ значительного количества сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам. Это приведет к нехватке оборотных средств на селе и снижению притока частных инвестиций в сельское хозяйство. В этой связи введение моратория на предоставление в залог банкам земельных участков, в том числе состоящих из условной земельной доли, не поддерживается», - подчеркнул Роман Скляр.

    Ранее Роман Скляр сообщил, что в Казахстане выявлены 169 проблемных предприятий, в которых состоят 81 тысяча пайщиков и есть 4,1 млн га сельхозугодий, из них 868 тысяч га незаконно переданы в залог. В залоге находятся более 2 тысяч земельных участков сельхозназначения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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