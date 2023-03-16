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    Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями

    16 Марта 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК намерены наделить полномочиями по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА.

    «В Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 15 дополнить подпунктом 300-1 следующего содержания: разрабатывает и утверждает инструкцию по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», -говорится в документе.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    «Основанием для внесения дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан является отсутствие компетенции в разработке и утверждении инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, в целях осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель», - отмечается в пояснительной записке.

    В документе уточняется, что реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета. Принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических, политико-правовых, экологических, демографических и иных последствий.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 3 апреля текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз
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