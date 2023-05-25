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    Минпросвещения проведет проверку фактов сдачи учебников раньше времени

    25 Мая 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал жалобы на сдачу учебников в школах до 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О фактах, когда ученики сдали свои учебники и продолжают ходить на занятия, публикуется в социальных сетях. В некоторых из них приводится расписание занятий, в которых предусмотрены день без рюкзака, пижамный день, Color party.

    «Сейчас дано задание, проверяем, в некоторых местах выявлены фейки», - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о постах в Facebook в кулуарах заседания Правительства РК.

    По его словам, после выявления таких фактов по ним будут приняты меры.

    «Посмотрим, насколько это серьезные факты. Есть стандарт. Каждая школа должна выполнять стандарт образования. Есть определенные правила, законодательные, которые руководство школ прекрасно понимает. Сначала нужно выявить, насколько нарушен стандарт», - пояснил Гани Бейсембаев.

    Ранее сообщалось, что в этом году учебный год заканчивается 31 мая. Последний звонок для школьников пройдет 1 июня.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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