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    Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов

    29 Января 2023, 14:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства высшего образования Афганистана Зиаулла Хашми сообщил, что правящее в стране движение «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим. ред.) ужесточает запрет на образование для женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Associated Press.

    Министерство высшего образования страны приказало всем государственным и частным университетам не регистрировать девушек на экзамены 2023 года.

    «Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных экзаменов», - сказано в сообщении министерства.

    Ранее движение «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим. ред.) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах. Женщин в Афганистане последовательно лишают возможности получать образование. В 2021 году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В марте 2022 года иностранные правительства раскритиковали талибов, после того, как они заявив, что школы для девочек скоро откроют, в итоге оставили их закрытыми.

    В Афганистане насчитывается 140 частных университетов в 24 провинциях, в которых обучается около 200 000 студентов. Из них примерно 60 000-70 000 - женщины. Всего в университетах работает около 25 000 человек.

    Фото: apnews.com

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Афганистан Мировые новости Талибан
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