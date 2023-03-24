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    Минобороны Индии закупит радары и оборудование для ВВС почти на $450 млн

    24 Марта 2023, 16:53

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Министерство обороны Индии закупит у компании Bharat Electronics Limited (BEL) радары и бортовое авиационное оборудование на сумму 37 млрд рупий ($449,5 млн) для военно-воздушных сил. О подписании соответствующего контракта сообщила в пятницу пресс-служба ВВС республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Закупки осуществляются в рамках программы «Самодостаточная Индия», способствующей достижению самообеспечения в оборонной продукции», - говорится в сообщении.

    Контракты предусматривают закупку радаров средней мощности Arudhra индийского производства, а также средств обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителей Су-30.

    Многофункциональный радар с фазированной антенной решеткой Arudhra спроектирован Индийской организацией оборонных исследований и разработок и будет производиться на предприятиях BEL. Радар предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средства РЭБ призваны повысить возможности Су-30, составляющих основу истребительной авиации ВВС республики, отмечается в сообщении.

    В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд). Закупки включают 307 буксируемых артиллерийских систем калибра 155 мм, 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos морского базирования, четыре ракетных эсминца и семь фрегатов, высокоточные вооружения для многофункциональных истребителей Су-30, вертолеты и системы электронной борьбы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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