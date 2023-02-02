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    Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

    2 Февраля 2023, 21:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Активное таяние снега привело к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В связи с угрозой подтопления населенных пунктов руководство акимата г. Арыси, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимы сельских округов организовали противопаводковые мероприятия.

    В них задействовано сто солдат войсковой части № 44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части № 7, специалисты КГУ «Жасыл Арыс» и волонтеры молодежного ресурсного центра.

    Подготовлено 2 тысячи мешков с песком, которые отправляют в сельские округа и в предполагаемые зоны затопления.

    Руководство региона держит ситуацию под контролем. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.

    По информации МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента.

    Как сообщалось ранее, министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область.

    Аким Туркестанской области провел экстренное совещание.




    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Видео Паводок Шымкент
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