Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Активное таяние снега привело к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В связи с угрозой подтопления населенных пунктов руководство акимата г. Арыси, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимы сельских округов организовали противопаводковые мероприятия.

В них задействовано сто солдат войсковой части № 44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части № 7, специалисты КГУ «Жасыл Арыс» и волонтеры молодежного ресурсного центра.

Подготовлено 2 тысячи мешков с песком, которые отправляют в сельские округа и в предполагаемые зоны затопления.

Руководство региона держит ситуацию под контролем. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.

По информации МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента.

Как сообщалось ранее, министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область.

Аким Туркестанской области провел экстренное совещание.













Фото: пресс-служба МО РК



