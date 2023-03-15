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    Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане

    15 Марта 2023, 20:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Минобороны Азербайджана прибыла в Казахстан с целью изучения организации деятельности органов военной полиции в системе Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе встречи начальник Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана полковник Руслан Кулумбетов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Азербайджана – генерал-майором Ниджатом Гараевым и подполковником Эльгюном Алиевым.



    В рамках визита зарубежные гости приняли участие в конференции по вопросам организации службы войск и противодиверсионной безопасности, обеспечения правопорядка и противодействия коррупции в войсках.

    Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.





    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Астана Армия Азербайджан Тюркский мир
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