Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Минобороны Азербайджана прибыла в Казахстан с целью изучения организации деятельности органов военной полиции в системе Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе встречи начальник Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана полковник Руслан Кулумбетов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Азербайджана – генерал-майором Ниджатом Гараевым и подполковником Эльгюном Алиевым.







В рамках визита зарубежные гости приняли участие в конференции по вопросам организации службы войск и противодиверсионной безопасности, обеспечения правопорядка и противодействия коррупции в войсках.

Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.



