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    Минкультуры и спорта РК намерено повысить статус библиотекарей

    19 Мая 2023, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в церемонии открытия open air фестиваля «Мәдениет: Кітап. Білім. Тіл», прошедшего на территории Национальной академической библиотеки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Торжественная церемония началась с приветствия работников 96 библиотек из разных регионов Казахстана. После того, как Асхат Оралов поздравил гостей мероприятия с наступающим Днем работника культуры и искусства, началась церемония награждения отличившихся библиотекарей и ветеранов сферы нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі». Также министр вручил благодарственные письма ряду казахстанских библиотек.

    Под открытым столичным небом раскинулись лавки, в которых можно было приобрести книги от казахстанских издательств, фотозона, детский павильон и сцена, где спикеры обсуждали вопросы языка, культуры, литературы и развития библиотечного дела. Состоялись выставки книг, мастер-классы и нетворкинг с участием журналистов, редакторов и кинорежиссеров.

    Организаторам и гостям удалось превратить интеллектуальное мероприятие в небольшой праздник, который собрал представителей интеллигенции, преподавателей и работников культуры из Астаны и других уголков Казахстана. Присутствовали и иностранные делегаты – президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, представители посольств Франции, Ирана и других государств.

    «Люди, трудящиеся в этой сфере, играют важную роль в воспитании и становлении подрастающего поколения. Без их участия этот процесс невозможен. В данный момент в Казахстане работают порядка 11 000 библиотекарей. Сейчас проводится работа по повышению статуса работников культуры и искусства и, следовательно, увеличению их заработной платы», – заявил Асхат Оралов.

    После церемонии открытия министр пообщался с прибывшими на фестиваль библиотекарями и осмотрел небольшую выставку картин в здании Национальной академической библиотеки. Асхат Оралов отметил, что, несмотря на довольно необычный формат, мероприятие прошло на достойном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Минкультуры
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