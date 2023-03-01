Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы

АФИНЫ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после катастрофы пассажирского поезда неподалеку от города Лариса, в результате которой погибли по меньшей мере 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщает греческий телеканал ERT1, Костас Караманлис заявил об отставке, отметив, что считает это своим долгом в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли.

«Я только что вернулся с места железнодорожной трагедии, боль невыносима. Это факт, что мы получили греческую железную дорогу в состоянии, которое не соответствует XXI веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую катастрофу. Это очень тяжело для всех нас и для меня лично», - сказал он.

«Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было, - пояснил министр. - Я немного лет в политике, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы. От всего сердца я еще раз выражаю свою боль и поддержку семьям погибших».

В результате столкновения в среду утром пассажирского и грузового поездов в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос неподалеку от города Лариса погибли по меньшей мере 40 человек. В пассажирском поезде первоначально было примерно 350 человек. В больницах находятся 66 человек, из них 6 - в реанимационных отделениях. Остальные не пострадали, их эвакуировали на автобусах в Салоники.



