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    • Министр просвещения РК поручил решить проблему с доступом к интернету в школах

    9 Августа 2022 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что есть нерешенные вопросы по обеспечению школ в населенных пунктах интернетом. Он поручил до начала учебного года решить проблему школ населенных пунктов с доступом к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем образовании используются несколько ресурсов. Многие школы используют kundelik.kz в обучении. Также пользуются спросом ресурсы bilimal и EDUS. Система дополнительного образования тоже должна быть готова к новому учебному году. Имеется ряд нерешенных вопросов по обеспечению школ в населенных пунктах интернетом. Есть две причины. Во-первых, из-за технических неполадок скорость интернета низкая. Во-вторых, средства из местного бюджета на обеспечение интернетом выделяются несвоевременно. Мы должны решить эти вопросы», - сказал министр просвещения на аппаратном совещании ведомства.

    Министр дал положительную оценку динамике охвата школ интернетом. Асхат Аймагамбетов поручил до начала учебного года решить проблему школ населенных пунктов с доступом к интернету.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения назвали регионы с низкой скоростью интернета в школах.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Образование #Интернет #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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