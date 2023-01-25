Министр прокомментировал ротацию в сфере образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал ротацию в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В закон «Об образовании» понятие «ротация» введено по инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК в 2021 году. До утверждения законопроект прошел согласование с государственными органами, в том числе уполномоченным органом по труду, а также юридическими службами, на что правительством выдано заключение. Поэтому в Трудовом кодексе нет противоречий. Для реализации норм закона «Об утверждении Правил проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования» был утвержден приказ Министерства образования и науки РК от 11 ноября 2021 года под № 559, зарегистрированный в Министерстве юстиции РК 12 ноября 2021 года под № 25128 и действует на всей территории государства», - говорится в ответе Гани Бейсембаева на запрос депутатов Мажилиса.

Ротация первых руководителей организаций образования проводится управлениями образования регионов в пределах одного населенного пункта. Причем переназначение происходит между руководителями организаций одного типа. Кроме того, при ротации сохраняется квалификационная категория первых руководителей.

«Первый руководитель государственной организации образования подлежит ротации при наличии семи лет общего стажа работы в одной организации. Кадровая служба органов управления образованием формирует список первых руководителей, подлежащих ротации, для проведения ротации. Далее будет сформирован отчет, включающий более десятка направлений работы по показателям эффективности работы первого руководителя, утвержденный приказом Министра образования и науки РК от 27 января 2016 года под № 83 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов», - пояснил министр.

Сведения по показателям эффективности рассматриваются соответствующей комиссией.

«Цель ротации – обеспечение эффективного использования профессионального потенциала первого руководителя. Следовательно, эффективные менеджеры ротируются, а неэффективные менеджеры не ротируются, потому что результаты их деятельности не обеспечивают повышения качества образования. Для данной категории руководителей в нормативных документах предусмотрены и другие меры. В частности, аттестация, проводимая один раз в три года в соответствии с Трудовым кодексом РК, предусматривает карьерный рост руководителей в результате их деятельности», - добавил Гани Бейсембаев.

По данным ведомства, в 2022 году ротации подвержен 961 первый руководитель, которые работают в новых организациях образования. По городу Алматы в 2022 году ротировано восемь первых руководителей. Жалоб от первых руководителей, охваченных в рамках ротации, не поступало.

Ранее сообщалось, что в Казахстане началась ротация руководителей организаций образования.



