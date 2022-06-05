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    Министр образования проголосовал на референдуме

    5 Июня 2022, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «Посетил свой избирательный участок и проголосовал на референдуме.

    Процесс голосования хорошо организован. Несмотря на активное участие избирателей, члены комиссии работают очень слаженно.

    Уверен, что 5 июня 2022 года станет одной из важнейших дат в истории современного Казахстана», - написал министр образования и науки в своем Telegram -канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Конституция МОН Референдум
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