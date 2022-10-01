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    Министр образования Кыргызстана вернул 37500 долларов США взятки

    1 Октября 2022, 12:05

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Продолжается расследование уголовного дела о вымогательстве взятки в крупном размере, фигурантом которого является министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев, сообщает пресс-служба МВД КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Министерство внутренних дел информирует, что основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина А.Б. и последующего его задержания послужило поступившее заявление о вымогательстве крупной суммы взятки и наличие данных о совершении уголовно наказуемого деяния.

    В ходе расследования установлено, что гражданин А.Б. вымогал крупную сумму взятки за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. Выяснилось, что он обещал решить вопрос с зачислением в вузы после принятия нормативных правовых актов (постановление) органов исполнительной власти. А для того, чтобы подготовить необходимое постановление, он вымогал деньги в размере 100 тысяч долларов, чтобы решить все эти вопросы.

    В ходе следствия установлено, что в первый раз он получил вышеуказанную сумму 28 августа текущего года. После этого, через некоторое время к нему обратились снова, поскольку вопрос еще окончательно не был решен. На этот раз гражданин А.Б. вымогал в виде взятки дополнительно еще денежные средства в размере 10 тыс. долларов. 28 сентября 2022 года его задержали сотрудники МВД при получении указанной суммы (10 тысяч долларов) взятки с поличным.

    В ходе дальнейшего расследования установлено, что гражданин А.Б. получил взятку в особо крупном размере – 110 тысяч долларов США за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. В процессе следствия он вернул ранее полученные им в виде взятки 37 тысяч 500 долларов США. Остальную сумму он обещал вернуть в ближайшее время.

    По данному факту будет проводиться полное и объективное расследование. Постановлением Первомайского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что министр образования Кыргызстана задержан по подозрению в получении взятки в 110 тысяч долларов США.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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