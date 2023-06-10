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    Министр обороны прибыл в область Абай

    10 Июня 2023, 18:01

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В республиканский оперативный штаб МЧС по тушению природного пожара в Абайской области включены военнослужащие Регионального командования «Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

    По поручению Главы государства в кризисный район для координации действий подразделений Вооруженных сил и организации взаимодействия с другими ведомствами прибыл министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    По прибытии руководитель оборонного ведомства заслушал доклад командующего войсками Регионального командования «Восток» генерал-майора Куанышбека Уштаева о выполненных мероприятиях в зоне бедствия.

    «Необходимо предусмотреть все меры безопасности для того, чтобы не допустить потерь среди личного состава», – поручил руководитель оборонного ведомства.

    На данный момент в противопожарных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих, привлечено 30 единиц специальной военной техники Регионального командования «Восток».

    В готовности к отправке в кризисный район находятся свыше 500 военнослужащих и 30 единиц техники Аягозского, Усть-Каменогорского и Ушаральского гарнизонов. Также сформирован резерв из 200 человек.

    В тушении пожара с воздуха задействовано 5 вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-171Ш. Всего летными экипажами на очаги возгорания сброшено более 400 тонн воды.

    Военнослужащие обеспечены необходимыми средствами защиты, организовано их питание и размещение для отдыха.

    Вооруженные силы РК принимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Видео Пожар Минобороны РК Абайская область Пожар в области Абай
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